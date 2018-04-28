Вход на Красную площадь и посещение Кремля будут ограничены на шесть дней, с 4 по 9 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО. Кроме того, до 14 мая недоступен Мавзолей Ленина и проход к некрополю у Кремлевской стены.
Ограничения введены из-за подготовки к параду Победы и его проведения. Красная площадь будет недоступна для москвичей и туристов с 09:00 утра 4 мая до 20:00 9 мая. В Кремле с 4 по 6 мая после 14:00 для туристов открыты Государственная Оружейная палата и выставка Алмазный фонд, куда можно будет пройти через Боровицкие ворота.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с просьбой не закрывать драпировкой Мавзолей Ленина, что стало уже традиционным во время проведения крупных праздничных мероприятий на Красной площади, отмечает newsru.com.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День в целом благоприятен. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md