Красную площадь и Кремль закроют для посещения с 4 по 9 мая

Вход на Красную площадь и посещение Кремля будут ограничены на шесть дней, с 4 по 9 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО. Кроме того, до 14 мая недоступен Мавзолей Ленина и проход к некрополю у Кремлевской стены.

Ограничения введены из-за подготовки к параду Победы и его проведения. Красная площадь будет недоступна для москвичей и туристов с 09:00 утра 4 мая до 20:00 9 мая. В Кремле с 4 по 6 мая после 14:00 для туристов открыты Государственная Оружейная палата и выставка Алмазный фонд, куда можно будет пройти через Боровицкие ворота.



Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с просьбой не закрывать драпировкой Мавзолей Ленина, что стало уже традиционным во время проведения крупных праздничных мероприятий на Красной площади, отмечает newsru.com.





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