В штате Мэн осужден насильник, который убил школьницу-бегунью 38 лет назад

Суд округа Пенобскот штата Мэн в США вынес приговор 57-летнему бывшему сотруднику учебного заведения Филипу Скотту Фурнье, который признан виновным в жестоком убийстве почти сорокалетней давности. Тогда возле одной из школ был найден связанный труп 16-летней девушки, которую пытались изнасиловать.

По решению суда Фурнье проведет за решеткой 45 лет. Защита намерена подать апелляцию, передает newsru.com. Как следует из материалов уголовного дела, 16-летняя девушка-чирлидер Джойс Маклейн, имевшая большую популярность в школе, пропала вечером 8 августа 1980 года. Около 20:00 она пошла на пробежку к школе Schenck High School в поселке Ист-Миллинокет. Там ее и подстерег насильник.

Полуобнаженный труп Маклейн нашли 10 августа около 6:00 позади школьного стадиона. Ее руки были связаны за спиной синей тканью, а череп проломлен в области затылка, писала газета The Bangor Daily News.

На месте происшествия не удалось найти ни следов ДНК подозреваемого, ни его отпечатков пальцев. Судмедэксперты также выяснили, что в половую связь с потерпевшей злоумышленник не вступал.

Косвенным доказательством вины Филипа Фурнье стали его собственные признания в расправе над Маклейн, сделанные в 1981 году в разговоре со своими родителями, а также с пастором. Священнику он заявил, что не стал насиловать Маклейн, поскольку у нее были месячные. Эта информация согласуется и с результатами судмедэкспертизы.

Кроме того, в 1989 году Фурнье, работавший тогда в Husson College, также рассказал вахтеру учебного заведение об убийстве Маклейн. Вахтер обращаться в полицию не стал, но передал полученную информацию охране. Фурнье проработал в школе около года.

В 2008 году мать Джойс, Памела Маклейн, добилась проведения процедуры эксгумации. В итоге удалось обнаружить новые данные, которые вкупе с прежде собранной информацией позволили выйти на след преступника. 4 марта 2016 года Фурнье был арестован с правом освобождения под залог в 300 тысяч долларов. От суда присяжных он отказался.

Адвокат обвиняемого Джеффри Сильверстайн утверждал в суде, что неоднократным признаниям Фурнье не стоит верить, поскольку ранее он перенес серьезную травму головы. Однако прокурору Лиэн Зайнэ удалось убедить судью Энн Мюррэй в обратном.

В ходе расследования выяснилось, что за день до нападения на Маклейн Фурнье пробрался ночью в гараж и угнал топливную автоцистерну. Проехав меньше двух километров, злоумышленник врезался в легковую машину, получив при этом перелом черепа. После этой травмы, утверждают адвокаты, Филип стал путать собственные воспоминания со своими фантазиями и тем, что он слышал от других людей.

Когда в феврале 2018 года Фурнье вынесли обвинительный вердикт, семья Маклейн ликовала. Памела Маклейн сказала того, что является самой счастливой матерью. "Мы сделали это, девочка. Мы сделали это вместе", - добавила Памела, обращаясь к своей погибшей дочери.