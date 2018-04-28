В Венеции туристов начнут пускать к достопримечательностям через турникеты

Власти одного из популярнейших городов Италии планируют ограничивать поток туристов в отдельные районы с большим количеством достопримечательностей. В майские праздники 2018 года в Венеции проведут тестирование системы.

В районах, наиболее популярных у туристов из-за расположенных там достопримечательностей, установлены турникеты, передает newsru.com.

Из-за наплыва туристов в некоторые кварталы смогут пройти только местные жители. Как разъяснили в мэрии города, такая мера позволит не перекрыть доступ к достопримечательностям полностью, а контролировать и направлять туристические потоки, чтобы не происходило большого скопления людей в отдельных местах.

Для центральной площади Сан-Марко, к примеру, установлен "потолок" в 65 тысяч человек в день. Дело в том, что чрезмерное скопление людей в городе, входящем в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО, по мнению некоторых специалистов, угрожает историческим памятникам.

За год Венецию посещает около 30 миллионов туристов, тогда как число местных жителей за последние 50 лет сократилось более чем втрое - со 175 тысяч до 56 тысяч, отмечает ТАСС. Венецианцы покидают город именно из-за обилия туристов.