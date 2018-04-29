Жителей британской столицы предупреждают об опасности ядовитых гусениц, контакт с которыми может стать причиной приступов астмы, рвоты или сыпи.
Личинки дубового походного шелкопряда этой весной развелись в небывалом количестве на юго-востоке Англии , в Лондоне и его окрестностях. В их волосках содержится токсин, вызывающий у человека воспаления на коже и на слизистых оболочках глаз или горла, сообщила британская комиссия по разведению лесов.
Гусеницы этого вида гигантской моли иногда передвигаются вместе, выстроившись в ряд, за что и получили название "походных". Они мохнатые: у каждого экземпляра около 62 тыс. волосков, которые они могут сбрасывать, передает ВВС.
Токсин, содержащийся в таком выпавшем волоске, сохраняет активность до пяти лет. Разглядеть его почти невозможно, поэтому человек, ставший жертвой этого аллергена, может и не понять, что именно вызвало у него приступ.
Но тем согражданам, которые увидят таких гусениц в лесу, власти категорически не рекомендуют их трогать и не позволять домашним животным, например, собакам, прикасаться к ним.
Популяция дубового шелкопряда поселилась на западе Лондона в 2006 году, однако раз в несколько лет они начинают размножаться более активно, чем обычно, и значительно расширяют географию своего присутствия.
Небольшим утешением для лондонцев может служить тот факт, что эти ядовитые гусеницы могут жить только на ветвях дуба или под деревьями, но не на заборах, стенах или других строениях.
Лесничие проводят опрыскивание дубов в период с апреля до начала июня, но после этого гусеницы вырастают до таких размеров, что препараты на них уже не действуют. Потом гусеницы превращаются в куколок, и тогда попытки бороться с ними тем более бесполезны.
Бабочка вылупляется из куколки этого шелкопряда уже в августе и живет всего два-три дня.
Считается, что этот вид моли, характерный для континентальной Европы, был завезен на Британские острова вместе с саженцами деревьев, предназначавшимися для украшения ландшафта.
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telegraph.md