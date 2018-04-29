Telegram был недоступен во многих странах после аварии энергосети в Нидерландах

Отключение электроэнергии в районе Амстердама привело к масштабному сбою в работе популярного мессенджера Telegram во многих странах Европы, сообщила администрация сервиса.

"Ведутся восстановительные работы после масштабного отключения электроэнергии в окрестностях Амстердама. Пользователи Telegram в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в России и СНГ не могут подключиться", - сообщил Твиттер-аккаунт Telegram.

В 09:34 по Гринвичу администрация Telegram сообщила, что подача электроэнергии к тому, что она назвала "Еврокластером", восстановилась.

"Все инженеры на месте и срочно восстанавливают оборудование после отключения электроэнергии. Telegram возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ. Оставайтесь с нами!", - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии также нарушило работу крупного аэропорта Схипхол, обслуживающего значительную часть Нидерландов, отмечает ВВС.

В аэропорту Схипхол некоторое время не работала система регистрации пассажиров. На несколько часов были закрыты и дороги, ведущие в аэропорт - в его клиентской службе это объясняют стремлением не допустить образования больших скоплений пассажиров.

Система регистрации пассажиров была восстановлена рано утром в воскресенье, но пассажирам рекомендуется проверять статус своего рейса, прежде чем выезжать в аэропорт, так как многие рейсы либо отменены, либо задержаны.

Представители электросети TenneT заявляют, что причины перебоев с электроснабжением в районе Амстердама сейчас устанавливаются.

Перебои в снабжении электроэнергией в Амстердаме в последние месяцы отмечались несколько раз. В марте 2018 года центр города дважды оставался без электричества на несколько часов. То же самое произошло в Схипхоле в феврале.