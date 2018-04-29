Ким Чен Ын пообещал Южной Корее закрыть ядерный полигон в мае

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммите в пятницу сказал главе Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что закроет ядерный полигон Пунгери в мае. На закрытие пригласят экспертов из США. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что "очень важная встреча" с лидером КНДР состоится "в ближайшие три-четыре недели".

"Ким сказал во время саммита, - сообщил журналистам представитель южнокорейского президента Юн Ен Чхан, - что он выполнит [условие] о закрытии полигона в мае".

По его словам, эксперты в области безопасности из США и Южной Кореи, а также журналисты смогут наблюдать за закрытием полигона Пунгери и убедиться в прозрачности процедеры.

"Некоторые говорят, что мы прекращаем [работу] объектов, которые не функционируют, - процитировал Ким Чен Ына представитель Мун Чжэ Ина, - но они находятся в хорошем состоянии".

Из сказанного следует, что северокорейский вождь больше не считает необходимым развивать ядерную программу и испытывать трудности из-за санкций, если власти США "обещают прекратить войну и не нападать". Он также сообщил, что в рамках сближения с соседним государством КНДР изменит часовой пояс - сейчас время в Пхеньяне на полчаса отстает от Сеула.

Неделю назад, 21 апреля, в преддверии переговоров с президентом Южной Кореи лидер КНДР заявил о приостановке ракетных и ядерных испытаний в КНДР и готовящемся закрытии полигона Пунгери на севере страны, напоминает ВВС.

Всего на этом полигоне с 2006 года было проведено шесть ядерных испытаний. Последнее - в 2017 году.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к переговорам с лидером КНДР, которые должны, по его словам, состояться "в ближайшие три-четыре недели". "Это будет очень важная встреча, денуклеаризация Корейского полуострова", - сказал он, выступая в Мичигане.