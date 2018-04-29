Фестиваль в Криулянском районе: пожарные и спасатели соревновались в виноделии

Сотрудники Главной инспекции МВД по чрезвычайным ситуациям приняли участие в Фестивале вина, сделанного молдавскими спасателями и пожарными.

Фестиваль, на котором каждой подразделение представило свой напиток, прошел в Криулянском районе, сообщает Молдпрес.

Глава инспекции генерал-майор Михаил Харабаджиу высоко оценил всех участников. «Это символичный конкурс, который доказывает, что спасатели в нашей стране хорошо разбираются и в вековых традициях нашего края - делать хорошее, вкусное вино», - заявил он.

На фестиваль были приглашены коллеги из Инспекции по чрезвычайным ситуациям г. Яссы (Румыния) и с левобережья Днестра.

Первое место в категории «Красное и белое вино» присудили вину, сделанному спасателями из Страшен и Дрокии. Вторые места в категории «Красное вино» заняло вино спасателей Поисково-спасательного отряда № 1 мун. Кишинев, а в категории «Белое вино» - вино спасателей из Гагаузии. Третье место заняло вино, сделанное пожарными из Каушан и Теленешт. Победители получили премии и дипломы.

Фестиваль вина, сделанного пожарными и спасателями, проводится второй год подряд.