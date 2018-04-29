Сотрудники Главной инспекции МВД по чрезвычайным ситуациям приняли участие в Фестивале вина, сделанного молдавскими спасателями и пожарными.
Фестиваль, на котором каждой подразделение представило свой напиток, прошел в Криулянском районе, сообщает Молдпрес.
Глава инспекции генерал-майор Михаил Харабаджиу высоко оценил всех участников. «Это символичный конкурс, который доказывает, что спасатели в нашей стране хорошо разбираются и в вековых традициях нашего края - делать хорошее, вкусное вино», - заявил он.
На фестиваль были приглашены коллеги из Инспекции по чрезвычайным ситуациям г. Яссы (Румыния) и с левобережья Днестра.
Первое место в категории «Красное и белое вино» присудили вину, сделанному спасателями из Страшен и Дрокии. Вторые места в категории «Красное вино» заняло вино спасателей Поисково-спасательного отряда № 1 мун. Кишинев, а в категории «Белое вино» - вино спасателей из Гагаузии. Третье место заняло вино, сделанное пожарными из Каушан и Теленешт. Победители получили премии и дипломы.
Фестиваль вина, сделанного пожарными и спасателями, проводится второй год подряд.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md