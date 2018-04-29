Найден белок, провоцирующий рак крови

Группа исследователей из Бостонского университета обнаружила белок, ответственный за развитие агрессивной Т-клеточной лейкемии, сообщает EurekAlert.

Ученые изучили образцы тканей пациентов с этим видом рака и выяснили, что у них увеличен уровень белка UFD1 (Ubiquitin-fusion degradation). Искусственное снижение активности генов, отвечающих за синтез UFD1, не только уменьшило уровень белка, но и остановило рост опухоли. На состоянии здоровых тканей вмешательство никак не отразилось.

Как пояснил один из исследователей, кандидат медицинских наук Хуэй Фэн, на сегодняшний день все известные методы лечения лейкемии остаются очень токсичными и тяжело переносятся пациентами. Обнаружение связи уровня UFD1 и роста опухоли дает надежду на разработку лекарства, которое не будет вредить здоровым тканям.

Лейкемия - злокачественное заболевание кроветворной системы. При Т-клеточном лимфобластном лейкозе смертность достигает 20 процентов у детей и 50 процентов у взрослых, отмечает korrespondent.net.