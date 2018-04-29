КНДР синхронизирует часы с Южной Кореей

Северная Корея переведет часы на 30 минут вперед для синхронизации времени с Южной Кореей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан, пишет CTV.

Чан уточняет, что такое заявление лидер КНДР Ким Чен Ын сделал на саммите 27 апреля, передает korrespondent.net.

CTV напоминает, что разница во времени между Северной и Южной Кореей возникла 2015 году по решению руководства КНДР - чтобы в Пхеньяне было "свое особое время".

По итогам саммита 27 апреля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились в конце концов закончить войну, которая формально продолжалась между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.