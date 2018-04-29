В Оманском заливе увеличилась "мертвая зона"

Ученые из Университета Восточной Англии заявили о резком снижении количества кислорода в Оманском заливе (северо-запад Аравийского моря). Растущая мертвая зона была обнаружена с помощью подводных роботов Seaglider, которые могут погружаться на глубину до тысячи метров и работать на протяжении нескольких месяцев.

Сегодня известно о нескольких "зонах кислородного минимума" (ЗКМ), расположенных на глубинах более 200 метров у западных континентальных побережий, где перемешивание воды затруднено и весь имеющийся в ней кислород быстро потребляется живыми организмами. Одна из них находится в Аравийском море, растянувшись между берегами Индии, Ирана и Омана - это области исключительно активного судоходства. И, судя по новой работе, "мертвая зона" быстро увеличивается в размерах.

Роботы работали в Оманском заливе на протяжении восьми месяцев. Они связывались со спутниками для того, чтобы создать подводную карту уровней кислорода. В результате было установлено, что зону кислородного минимума можно сравнить с размерами Шотландии.

Кроме того, исследователям удалось обнаружить, что "мертвая зона" движется вниз и вверх со сменой времен года, что заставляет рыб сосредотачиваться в узкой полоске у поверхности воды.

"Мертвые зоны" встречаются на глубине 200-800 метров и возникают в результате потепления воды и увеличения концентрации органических веществ, которые поступают с суши вместе со сточными водами и удобрениями, передает korrespondent.net.