В Мадриде переименовывают почти 50 улиц

В испанском Мадриде сняли таблички с названиями улиц, связанными с правлением диктатора Франсиско Франко. Всего в городе переименуют 49 таких улиц, сообщает Reuters.

Как сообщили в горсовете Мадрида, улицам будут возвращать названия, которые были до времен Франко, или будут называть в честь выдающихся женщин, учебных заведений или политиков.

Улицы переименуют согласно закону об исторической памяти, принятому в 2007 году. Документ предусматривает удаление памятников и переименование мест, связанных с режимом Франко.

План изменений был принят в 2015 году, но его обжаловал фонд Франко, выступающий за сохранение памяти о диктаторе, передает korrespondent.net.

Франко – один из организаторов военного переворота 1936 года, который привел к гражданской войне между республиканцами и националистами. Возглавив антиреспубликанские силы, после победы в войне он получил полный контроль над страной, установив правый авторитарный режим, известный как Франкистская Испания.