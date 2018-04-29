ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.

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