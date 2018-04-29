Дуб, который посадили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, неожиданно исчез с южной лужайки Белого дома. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Mail.
Издание обратило внимание на фотографию лужайки, где лидерами двух стран было посажено дерево. На ней отсутствует саженец, а на самом месте посадки виден участок с пожелтевшей газонной травой, передает ТАСС.
Макрон и его супруга Брижит во время своего первого официального визита в США преподнесли Трампу молодой дуб с севера Франции как "символ долгосрочных отношений".
Саженец Макрон привез из леса Белло, недалеко от французской реки Марна, где в июне 1918 года произошла вошедшая в историю битва. Тогда германской армии противостояли французы, американцы и британцы.
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БЛИЗНЕЦЫ
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Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md