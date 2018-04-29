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СМИ: посаженный Трампом и Макроном дуб исчез с лужайки Белого дома
// фото: REUTERS/Yuri Gripas
19:58, 29 Apr 2018
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Дуб, который посадили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, неожиданно исчез с южной лужайки Белого дома. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Mail.

Издание обратило внимание на фотографию лужайки, где лидерами двух стран было посажено дерево. На ней отсутствует саженец, а на самом месте посадки виден участок с пожелтевшей газонной травой, передает ТАСС.

Макрон и его супруга Брижит во время своего первого официального визита в США преподнесли Трампу молодой дуб с севера Франции как "символ долгосрочных отношений".

Саженец Макрон привез из леса Белло, недалеко от французской реки Марна, где в июне 1918 года произошла вошедшая в историю битва. Тогда германской армии противостояли французы, американцы и британцы.




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