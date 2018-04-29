"Каждый либо молится, либо плачет": солистка группы Serebro рассказала об аварийной посадке в Черногории

В Черногории совершил экстренную посадку пассажирский самолет из России. На борту летела группа Serebro, солистка которой рассказала о пережитом опыте в соцсетях. А затем стала просить комментаторов, недовольных критикой авиакомпании, "закрыть рты".

Рейс российской авиакомпании летел из московского аэропорта Домодедово в Тиват, но приземлился в итоге в Подгорице. РБК в пресс-службе авиакомпании сообщили, что самолет не смог выпустить закрылки в посадочную конфигурацию. Закрылки используются, чтобы увеличить подъемную силу крыла и дать пилоту возможность снизить скорость до посадочной.

"С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата, командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице. Экипаж действовал профессионально, согласно требованиям безопасности. Подобные нештатные ситуации регулярно отрабатываются пилотами и экипажем", - объявили в компании.

Совсем иначе происходящее выглядело для пассажиров, утверждает в своем Twitter солистка Serebro Ольга Серябкина. Это "был ад", и на борту перед посадкой "каждый либо молится, либо плачет", пишет она.

В посте она обвинила в непрофессионализме стюардесс, за что навлекла на себя критику комментаторов, которых позднее в грубой форме попросила заткнуться, передает newsru.com.

Пилота рейса она поблагодарила за спасение: "Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя".

По словам певицы, после посадки в аэропорту пассажиров ожидали кареты скорой помощи и пожарные расчеты. Как отметила Серябкина, участники группы находились в шоковом состоянии и с трудом могли настроиться на концерт.