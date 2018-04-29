Уголовный суд Ирака приговорил в воскресенье 19 гражданок РФ, обвиняемых в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство", к пожизненному заключению. Об этом сообщила газета Al Quds Al Arabi
По информации издания, аналогичный вердикт судья Центрального уголовного суда Багдада вынес в отношении десяти женщин из Азербайджана и Таджикистана. Все они обвиняются в принадлежности к ИГ и поддержке группировки и приговорены в соответствии с законом о борьбе с терроризмом Ирака.
Как отмечает газета, на процесс многие женщины пришли с маленькими детьми. Большинство подсудимых заявили, что их насильно привезли из Турции в Ирак мужья, состоявшие в ИГ, о чем те узнали позднее. После освобождения оплота террористов в Талль-Афаре (провинция Найнава на севере Ирака) жены боевиков с детьми сдались курдским военизированным формированиям "пешмерга", участвовавшим в операции, пишет Al Quds Al Arabi.
Издание ТАСС отмечает, что не располагает комментарием посольства РФ в Ираке. Судебные власти Ирака приговорили четырех гражданок РФ к пожизненному сроку 17 и 26 апреля по схожим обвинениям. Вместе с тем, в МИД Ирака в конце февраля заявили, что передали российской стороне 27 женщин и детей, обманом вовлеченных в группировку.
"Были установлены рабочие контакты со всеми иракскими ведомствами, имеющими отношение к данному вопросу, которые помогли в целом понять существо и масштабы проблемы", - отметила она. С лета 2017 года и по настоящее время из Ирака и Сирии в Россию возращены 73 ребенка и 24 женщины.
По данным МИД РФ, в настоящее время в тюрьме уголовного суда Багдада содержатся от 50 до 70 женщин, предварительно имеющих российское гражданство, но приступить к их идентификации можно будет лишь по окончании следствия и после оглашения первых приговоров. Кроме того, как отметили в МИД, некоторые из женщин намеренно уничтожили свои документы или утратили паспорта в результате вооруженных действий.
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