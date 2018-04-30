Двойной теракт в Кабуле: погибли более 20 человек

Фотограф информагентства France-Presse погиб в Кабуле во время теракта. В столице Афганистана утром прогремели два взрыва. По предварительным данным, жертвами стали 25 человек, еще 45 получили ранения.

Среди погибших и пострадавших — журналисты телеканалов TOLOnews, Al Jazeera и других СМИ. Сообщается, что оба взрыва осуществили террористы-смертники. Причем один из них подорвал себя в районе, где расположены здания представительств иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана, пишет vesti.ru.

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