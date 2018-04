По предварительным данным, пострадали два человека, один из них с ранением головы находится в критическом состоянии. Стрелок находится на свободе, на месте происшествия работает полиция, пишет life.ru

Обстоятельства инцидента выясняются.

UPDATE: @SLMPD says one person shot in the head, unresponsive. The second person shot in the leg. pic.twitter.com/xNFjeud0xa