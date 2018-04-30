Жителей Лондона предупредили о нашествии токсичных гусениц

Британские власти выпустили экстренное предупреждение о нашествии гусениц дубовой моли — они были замечены на юго-востоке страны и в Лондоне. Сообщается, что к личинкам насекомых прикасаться ни в коем случае нельзя.

В противном случае у человека и животного может возникнуть сильнейшая аллергическая реакция, пишет НТВ. Насекомые покрыты десятками тысяч волосков, содержащих ядовитое вещество. При этом падающие на землю волоски также токсичны: содержащийся в них яд может быть активным до 5 лет.



Соответствующие службы уже обработали деревья в местах заражения и начали устанавливать ловушки для личинок насекомых, сообщает BBC.





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