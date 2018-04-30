ЕС может урезать выплаты Польше и Венгрии

Евросоюз планирует сократить финансирование стран, в которых независимость судей находится под угрозой и такое решение может затронуть Польшу и Венгрию, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что в среду, 2 мая, Еврокомиссия сообщит о предписании, позволяющем сокращать финансирование странам, в которых проблемы с верховенством закона ставят под угрозу финансовое управление.

По данным газеты, мера, в частности, может коснуться Польши и Венгрии. При этом ограничения на финансирование, введенные в соответствии с законом, не будут освобождать государство-член от своих обязательств по бюджету ЕС, пишет korrespondent.net

"Это не будет наказывать конечных бенефициаров средств ЕС", − подчеркнул источник газеты.

Напомним, в декабре 2017 года ЕК запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС из-за угрозы серьезного нарушения Варшавой принципов верховенства права.

Законопроект пересмотрят, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой.