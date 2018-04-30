СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

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