Барселона в 25-й раз стала чемпионом Испании

Хет-трик Лионеля Месси помог Барселоне обыграть Депортиво в чемпионате Испании.

Таким образом, за три тура до окончания турнира каталонцы стали недостижимы для мадридского Атлетико. Отрыв между командами составляет 11 очков (при этом у Барсы еще есть игра в запасе).

Барселона выиграла чемпионат Испании в 25-й раз в истории. По общему количеству чемпионских титулов Барселона уступает только мадридскому Реалу, у которого 33 чемпионских титулов, пишет korrespondent.net

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде завоевал титул в первый год работы с командой. Для Лионеля Месси и покидающего команду Андреса Иньесты это девятый титул чемпиона Испании.