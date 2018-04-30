На восстановление Большого Барьерного рифа выделят 380 млн долларов

Австралийское правительство вложит в восстановление Большого Барьерного рифа 500 млн австралийских долларов (более $379 млн). Как сообщает Reuters, средства предназначены для очистки воды и защиты кораллов от нападений морских звезд.

Большой Барьерный риф - крупнейший в мире коралловый риф, находящийся в Тихом океане. Гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Риф тянется вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2,5 тыс. км и занимает площадь около 344,4 тыс. кв. км. Это самый большой на Земле природный объект, образованным живыми организмами, его даже можно увидеть из космоса.

Как сообщает korrespondent.net, атаки морских звезд стали столь разрушительны, что власти Австралии решили уничтожать их. Морская звезда питается кораллами, покрывая их своим желудком и используя пищеварительные ферменты, чтобы превращать ткани в жидкость.