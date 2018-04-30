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В России мужчина сгорел в резервуаре с бензином
// фото: РБК
12:11, 30 Apr 2018
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Под Вязьмой полыхнул резервуар с бензином АИ-80 емкостью 5 тысяч тонн. При пожаре погиб рабочий, его тело нашли в резервуаре после ликвидации возгорания.

Инцидент произошел на территории комбината Росрезерва "Прожектор" (станция Семлево, Вяземский район Смоленской области).

В подземном резервуаре было около 600 кубометров бензина. Резервуар находился на продувке, пожар был потушен благодаря пенной атаке, передает ТАСС.




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