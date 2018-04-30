В Кишиневе провели День добрых дел

День добрых дел отметили вчера сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел и добровольцы Республиканского волонтерского центра.

Мероприятие прошло в центре столицы, на пешеходной улице Евгения Доги. Сотни добровольцев провели обучающие и развлекательные мероприятия.

Пожарные и спасатели ГИЧС представили на мероприятии выставку спецтехники и рассказали, как она работает, передает Молдпрес. Люди изучали спецтехнику, а спасатели отвечали на вопросы. Граждане получили возможность близко ознакомиться с работой спасателей.

В мероприятии приняли участие и экипажи SMURD, которые рассказали людям, как оказывать первую помощь. «Основная задача этого мероприятия – продвижение волонтерства и добрых дел», - отметил представитель ГИЧС.

По данным Республиканского волонтерского центра, такие мероприятия проводятся в 93 странах мира и в них участвуют около 2,5 млн. человек.