В Азовском и Черном морях жертвами браконьеров стали более 70 дельфинов

Крымские пограничники готовы к борьбе с браконьерами в Азовском море. Как заявили в пресс-службе погрануправления ФСБ, служба будет требовать соблюдения правил рыболовства во внутренних водах Российской Федерации и Украины, в том числе и от украинских моряков.

В 2018 году браконьерский лов привел к гибели более 70 случаев гибели дельфинов азовок, белобочек и афалин. Как рассказали экологи, животные погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов. На представленных фотографиях у изувеченных животных видны вспоротое брюхо, отрезанные плавники и голова, остатки сетей, пишет РИА Новости.

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