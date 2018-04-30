Одна из столичных улиц будет перекрыта до середины июня

Улица Ион Лука Караджале в секторе Буюканы будет частично перекрыта в связи с заменой канализационных труб.

Таким образом, 20 июня – это крайний срок, установленный примэрией муниципия, за который подрядчик должен успеть восстановительную работу. Соответствующее распоряжение было подписано заместителем примара Нистором Грозаву.

В связи с этим Нацинспекторат патрулирования подготовит временные дорожные знаки, которые будут установлены на участке, где ожидается ремонт. С конца апреля до середины июня на улице Ион Лука Караджале будет затруднено дорожное движение.

В завершении работ, подрядчик совместно с работниками Exdrupo обязаны восстановить дорожную поверхность, на которой проводился ремонт, пишет aif.md





