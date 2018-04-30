Определены условия для заготовки сена, выпаса скота и размещения пасек на лесных землях

Агентство "Moldsilva" определило условия сенокошения и выпаса скота на землях лесного фонда.

Как передает Молдпрес, выпас скота в лесах разрешен с 1 мая по 1 октября. Норма пастьбы скота в лесах - не менее 3 га для взрослого животного и 1 га для молодняка. Были установлены и платежи за сенокошение и выпас скота на землях лесного фонда (государственная публичная собственность), которые осуществляются на местных лесхозпредприятиях.

Как отметила пресс-секретарь агентства «Moldsilva» Виорика Качук, выпас скота допускается только в деградированных малопродуктивных лесах; в акациевых насаждениях старше 15 лет, не подверженных эрозионным и оползневым процессам. Пастьба скота запрещается: в пределах фонда природных территорий, охраняемых государством; на вырубках и других не покрытых лесом площадях, предназначенных под естественное восстановление; в лесах, расположенных в прибрежных водоохранных полосах; в коренных насаждениях (дуб, бук, ясень, граб и др.), на участках с интенсивно усыхающими или поврежденными стихийными бедствиями насаждениями. Также в лесах запрещается выпас коз и овец, а также строительство на этих землях овчарен и навесов для домашнего скота.

В целях защиты лесных культур, а также для недопущения конфликтных ситуаций с местным населением будут огорожены некоторые участки дорог для обеспечения прогона скота через участки лесного фонда к пастбищам.

В то же время разрешено бесплатное размещение пасек в сельской местности и использование медоносных ресурсов государственных лесных земель - но только для пчеловодов, зарегистрированных в мэриях, имеющих паспорт пасеки (F-2 Ap). Месторасположение осуществляется с согласия лесхозпредприятия, управляющего землей, с выдачей лесного билета, где указаны место, срок, количество использования и ограничения.

В течение всего этого периода работники лесного хозяйства будут осуществлять постоянный контроль за соблюдением правил Положения о сенокошении и пастьбе скота на землях лесного фонда, обеспечивать контроль за процессом.