Житель Окницкого района зарубил топором односельчанина

56-летнего жителя села Ленкауцы Окницкого района задержали на трое суток по подозрению в убийстве односельчанина. Преступление произошло в начале апреля, однако известно о нём стало накануне. Злоумышленник сам пришёл в полицию с повинной.

"Он не закопал труп, просто хранил его в сарае. Тело почти разложилось. В Окницком районе в последнее время не было таких тяжких преступлений", - сказала пресс-секретарь ИП Окницы Дина Фомин.



Мужчина рассказал, что они вместе с товарищем распивали спиртные напитки, вскоре завязался конфликт, переросший в драку. В какой-то момент один из них схватил топор и ударил им своего противника по голове, а затем спрятал труп убитого у себя в сарае



Подозреваемый в убийстве арестовали. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.







