Ученые стали еще ближе к воскрешению мамонта

Ученые стали еще ближе к воскрешению мамонта. Новый гибрид будет без бивней, чтобы на него не охотились браконьеры.

Два года назад специалисты Гарварда успешно внедрили ДНК мамонта в ДНК ныне живущих слонов. Сейчас ученые работают на другой задачей: созданием искусственной матки для того, чтобы вырастить эмбрион гибридного животного.

Специалисты не хотят выращивать эмбрион в живой матке слонихи, чтобы не подрывать чистоту эксперимента. Пока эксперименты проводятся на мышах, так как у них более короткий период вынашивания, передает Моя планета.

Издание DailyMail приводит слова руководителя исследования профессора Джорджа Черча: «Моя цель заключается не только в том, чтобы воскресить мамонтов, а показать как работает их генетический материал. Если все сработает, то мы получим устойчивых к холоду слонов с совершенно новыми характеристиками». Сейчас самое трудное — это вырастить эмбрион в лабораторных условиях. Проблема осложняется тем, что у слонов очень долгая беременность, и эксперименты занимают много времени.