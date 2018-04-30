При взрыве на юге Афганистана погибли одиннадцать школьников

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в афганской провинции Кандагар на юге страны, погибли 11 учащихся медресе, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел рядом с конвоем зарубежных вооруженных сил. По данным агентства Пажвак, целью взрыва был конвой румынских военных, находящихся в стране в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка". По его данным, в результате инцидента шесть военнослужащих получили ранения.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

В понедельник утром два взрыва произошли в афганской столице, городе Кабуле. По последним данным, жертвами стали 29 человек, в том числе семь журналистов, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", отмечает РИА Новости.