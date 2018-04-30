Старейший австралийский ученый отправился в Швейцарию на эвтаназию

Самый пожилой ученый Австралии 104-летний Дэвид Гудолл направится в Швейцарию, чтобы пройти процедуру эвтаназии, сообщает газета Australian.

Хотя в австралийском штате Виктория эвтаназия была легализована в конце 2017 года, ее применение предусматривается лишь для неизлечимо больных людей. Гудолл, которому в апреле исполнилось 104 года, не страдает неизлечимой болезнью, но не хочет жить далее из-за многочисленных недугов, которые ухудшили качество его жизни.

Просьба ученого об эвтаназии была в ускоренном порядке рассмотрена и одобрена агентством, предоставляющем соответствующие услуги в швейцарском Базеле. Для этой поездки активисты собрали для ученого около 15 тысяч долларов. Гудолл планирует вылететь в Швейцарию в начале мая, передает РИА Новости.