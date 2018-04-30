С городского озера в Бельцах до сих пор не вывезли мусор

Жители Бельц добиваются вывоза мусора с городского озера. Его недавно почистили, а отходы так и бросили на берегу. Коммунальщики пообещали собрать все позже, но до сих пор не вернулись.

Собрать мусор решили сами местные жители. Получилось около ста мешков. "Все соседи вышли, нам надоело жить в грязи. Звонили им, но там сказали, что приедут не раньше среды, сейчас у них выходные. Звонили и раньше, но никто не приехал". "Просили хотя бы пригнать сюда машину, мы бы сами все загрузили. Но все просьбы остались без ответа". "Город выглядит ужасно, даже здесь, в новых микрорайонах, стыдно кого-то в гости приглашать. Мусор здесь лежит годами и никто его не убирает. А Усатый, что он сделал. Ничего не сделал". В мэрии заявили, что коммунальщики с объемом работы не справляются. Мусор из этот района пообещали вывезти до конца недели.

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