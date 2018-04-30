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В Альпах нашли тело, предположительно, российской туристки
// фото: AFP 2018 / Giuseppe Cacace
12:50, 30 Apr 2018
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В Пеннинских Альпах на границе между Италией и Швейцарией обнаружено тело женщины, которая, возможно, является российской туристкой, сообщил представитель генерального консульства РФ в Милане.

"Тело было обнаружено сегодня утром в ходе операции, которую горные спасатели начали в воскресенье. Точной информации у нас пока нет. Дело в том, что тело было обнаружено с вертолета, забрать его спасателям пока не удалось. Мы даже не знаем еще, погибла эта женщина (пропавшая туристка — ред.) или нет. Личность ее тоже не установлена", — сказал консульский работник для РИА Новости.

Судя по поступающей информации, тело было обнаружено представителями швейцарской альпийской службы, с высокой долей вероятности это пропавшая российская туристка.

По словам Фавре, в ночь на воскресенье женщина направила смс-сообщения своей итальянской знакомой, в которых писала, что потеряла ориентировку и просила о помощи. Именно после обращения итальянки в компетентные органы, альпийские спасатели и начали поиски пропавшей.

Фарве также сказал РИА Новости, что разговаривал с итальянкой, которая получила смс-сообщения. Она рассказала, что лишь недавно познакомилась с туристской из РФ, после чего они обменялись телефонными номерами. По ее словам, речь идет о женщине примерно 45-50 лет, которая приехала из России в Италию, чтобы провести время в Альпах.

Представитель генконсульства РФ в Милане сообщил РИА Новости, что консульские работники знают имя и фамилию пропавшей женщины и продолжают выяснять, является ли она гражданской РФ.




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