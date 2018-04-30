В Финском заливе начинает работу экспедиция по поиску затонувших подлодок

Экспедиция по поиску и обследованию затонувших подводных лодок "Поклон кораблям Великой Победы" приступает к работе в Финском заливе, сообщил руководитель экспедиции Константин Богданов.

Экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" проводятся в местах гибели советских кораблей и подводных лодок в годы Великой Отечественной войны с 2005 года при поддержке Минобороны и депутата Госдумы РФ Николая Ковалева. За это время обнаружены более 10 лодок, в том числе четыре — в районе островов Гогланд и Большой Тютерс.

"Подводно-поисковая экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" начнёт работу в Финском заливе в районе острова Гогланд 30 апреля. В программе экспедиции планируется проведение подводного обследования и идентификации обнаруженного ранее у острова Большой Тютерс корпуса советской подводной лодки, а также дальнейшее проведение поисковых работ по обнаружению мест гибели подводных лодок на месте бывшего немецкого минного заграждения "Зее Игель", — сказал Богданов.