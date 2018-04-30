Прямые дискуссии Сильвии Раду с жителями столицы: Люди очень хорошо знают, чего хотят для своего города

Искренний и прямой диалог с жителями столицы - лучший способ узнать их проблемы и найтинеобходимые решения. Такого мнения придерживается независимый кандидат на пост столичного мэра Сильвия Раду, которая написала на своей странице в Фейсбуке, что в последнее время много встречалась и беседовала с гражданами.

«В эти дни я провела кампанию «от дома к дому». Я встретила красивых и гостеприимных людей, которые, хотя изо дня в день борются с недостатками жизни, имеют силы улыбаться. Это те, на чьи плечи возложены все трудности этой страны», - написала Сильвия Раду. Независимый кандидат также сказала, что граждане хотят мэра без политического окраса, который будет решать их проблемы.

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