Ученые: бактерии могут общаться между собой, чтобы бороться с антибиотиками

Новое исследование обнаружило, что патогены пневмонии могут общаться, реагируя на определенные антибиотики. Это говорит о том, что бактерии могут вырабатывать определенное поведение, чтобы бороться с антибиотиками.

Специалисты университета Нотр-Дам и университета Иллинойса исследовали реакцию бактерий на тобрамицин, препарат широкого действия, активно используемый в клинических назначениях. Они выяснили, что синегнойная палочка, вызывающая пневмонию и сепсис, реагирует на антибиотик, посылая защитные сигналы всей колонии бактерий.

Таким образом колонии бактерий способны защищать себя от внешнего токсического воздействия, передает Моя планета.