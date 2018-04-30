Накладные бороды и парики: иранские женщины переоделись в мужчин, чтобы попасть на футбол

В Иране женщинам официально запрещено посещать футбольные матчи, потому что они не имеют права сидеть рядом с мужчинами. Однако болельщиц клуба «Персеполис» это не остановило — они купили накладные бороды, усы и парики.

Фотографии пятерых болельщиц опубликовали фанатские сообщества «Персеполиса»: женщины взяли с собой флаги любимой команды и не боялись исполнять кричалки вместе с остальными поклонниками клуба. Некоторые уже назвали их «героинями» за смелый поступок, передает tjournal.ru.

«Персеполис» в тот день одержал победу со счётом 3:0, благодаря которой стал чемпионом Ирана. После матча команде вручили кубок, а на стадионе прошла церемония награждения. За всем этим болельщицы наблюдали с трибун.

В Иране женщинам запрещено не только посещать стадионы, но также сидеть с мужчинами в общественном транспорте или обедать рядом в ресторанах. На некоторых стадионах есть специальные трибуны для женщин, однако и туда можно ходить только в хиджабе.