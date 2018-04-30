Фанат турецкого футбольного клуба «Денизлиспор» арендовал подъёмный кран, чтобы посмотреть матч. Руководство команды на год запретило поклоннику посещать стадион, поэтому он придумал, как не пропускать следующую игру.
Болельщик установил кран позади трибун и забрался туда с флагом любимой команды. Она играла с «Газиантепспором» в рамках тура второго дивизиона и одержала победу со счётом 5:0, передает tjournal.ru.
Причины, по которым фанату запретили посещать стадион, не называются.
«Денизлиспор», благодаря этой победе, вышел из зоны вылета и останется во втором дивизионе турецкой лиги.
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telegraph.md