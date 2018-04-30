В Петербурге начата проверка после инцидента с танком, давившим зрителей фестиваля

В Петербурге начали доследственную проверку после того, как под гусеницами танка оказались зрители фестиваля в Приморском районе. За медицинской помощью обратились трое, в том числе дети, сообщает "Фонтанка".

ЧП произошло накануне. Верхом на броне главного аттракциона фестиваля "Боевая сталь" не удержались четыре человека. Когда Т-60 под управлением 49-летнего танкиста брал горку, на песок упали двое братьев 15 и 9 лет, а их 32-летний сосед по корпусу угодил прямо под военную технику. Не удержался и ещё один пассажир, но он и к медикам после экстремальной поездки обращаться не стал. Момент падения людей засняла на фотокамеру одна из зрительниц.

Тяжелее всех пострадал оказавшийся под гусеницами мужчина. По счастью, произошло это на песчаной горке, и танком его скорее вдавило в песок, нежели раздавило. По данным "Фонтанки", в травмпункте у пострадавшего диагностировали перелом ноги, множественные ссадины, ушиб грудной клетки. Ему оказали помощь и отпустили. У детей травмы легкие: один из братьев жаловался на больной бок, у другого были ушиблены пальцы на левой руке. В больнице никто из них не задержался, передает newsru.com.

Сейчас организацию военно-патриотического фестиваля, где всем желающим разрешено оседлать военную технику, проверяет Следственный комитет. Ведомство интересует техника безопасности, в соблюдении которой после воскресной поездки легко усомниться.

"Боевая сталь" стартовала накануне в 11 утра, и травмы получили практически первые желающие прокатиться на военной машине. Сообщается, что менять или сокращать программу не стали.