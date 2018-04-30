В Яловенском районе готовятся к третьему "Фестивалю рыбы"

В воскресенье, 13 мая, любителей рыбы ждут в селе Ниморень, Яловенского района, на третий "Фестиваль рыбы". Посетители смогут пробовать традиционные рыбные блюда, а также купить свежую рыбу, выловленную прямо из озер населенного пункта.

Как сообщает ipn.md, фестиваль призван продвигать культуру потребления рыбы и стремится сохранить кулинарные рыбацкие традиции.



На празднике можно будет бесплатно продегустировать уху, а атмосферу фестиваля дополнят выступлениями фольклорных ансамблей и исполнителей народной и эстрадной музыки. Желающие смогут принять участие в мастер-классах народных умельцев и в конкурсах. Для детей будет обустроен парк аттракционов и зона с творческими мастерскими.



Гости смогут приехать на личном транспорте, для которого будет обустроена бесплатная парковка, на маршрутке №145 или микроавтобусом Ниморень-Кишинев от Центрального рынка.

На фестивале установят более 300 столов с 1200 стульями, а так же соломенные тюки для сидения.



