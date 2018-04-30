В России разработают душ и сауну для космонавтов

Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения (НИИхиммаш) приступит к разработке душа, сауны и стиральной машинки для применения на орбитальных станциях и базах на других планетах. Кроме того, будет создана система регенерации санитарно-гигиенической воды, сообщается на сайте института.

Космический душ существовал еще на первых орбитальных станциях, таких как «Скайлэб» — это была герметичная складывающаяся кабина из полиэтилена, где космонавты могли мыться из переносной бутылки с водой, которая прикреплялась к шлангу, и не опасаться, что капли попадут на приборы и оборудование. Однако впоследствии установку убрали — сегодня работники МКС обтирают свое тело влажными полотенцами, а также используют несмываемые средства. При этом они неоднократно выражали желание получить душевую кабину, передает nplus1.ru.

19 апреля на на совместном заседании специалистов НИИхиммаш, Института медико-биологических проблем РАН и Ракетно-космической корпорации «Энергия» было принято решение о создании космического душа. Кроме того, исследователи разработают сауну, рукомойник, умывальник и стиральную машинку — всего этого сегодня на МКС нет. Также НИИхиммаш начнет работу над более эффективными системами регенерации воды для перспективных космических кораблей, станций и планетных баз. «Необходимо расширить использование электрохимических процессов с целью повышения коэффициентов извлечения и снижения энергозатрат при регенерации воды», — сообщается на странице института.

О планах по созданию умывальника для МКС стало известно еще несколько лет назад. Сегодня космонавты умываются влажными салфетками, а при чистке зубов либо проглатывают пасту, либо используют полотенца. Система будет включать в себя рукомойник с подачей и отсосом воды, вентилятор, сепаратор, емкости для хранения и систему очистки загрязненной воды для повторного использования.