Тропическеи леса Амазонии могут исчезнуть

Исследователи из Калифорнийского университета предположили, что увеличение парниковых газов, а также увеличение влажности на лесных территориях Африки и Индонезии может привести к высыханию тропических лесов Амазонки.

Ученые предположили, что реакция тропических лесов Амазонии и Азии может быть связана с изменением осадков, что, в свою очередь, связано с избытком углекислого газа. Так, потоки влаги и ветра со стороны океана изменяются в связи с сокращением количества воды, пишет 360tv.ru

По данным исследователей, к концу 21 века среднее количество осадков в бассейне Амазонки уменьшится на 1 миллиметр в день, в то время как в Индонезии количество осадков вырастет на такую же величину.