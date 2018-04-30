Ольга Бузова подарила своему пиар-менеджеру квартиру в центре Москвы

Ольга Бузова решила сделать необычный подарок своему пиар‐менеджеру Антону Богославскому на день рождения и вручила ему ключи от квартиры в центре столицы. Радостной новостью мужчина поделился в Instagram.

Подаренная квартира находится на Цветном бульваре.

"Вот такой нереальный подарок сделала мне моя королева Ольга Бузова на День рождения. Да-да, это ключи от квартиры на моем любимом Цветном бульваре. Я тебя безгранично люблю", написал Антон Богославский.

Как пишет 360tv.ru, большинство пользователей Сети в большинстве поддержали подарок Бузовой и восхитились ее щедростью.