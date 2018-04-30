В Мексике столкнулись 50 автомобилей. ВИДЕО

В Мексике произошло крупное ДТП ‐ столкнулись 50 автомобилей. Видеозапись с места аварии в Сеть выложили очевидцы, а подробности инцидента сообщило издание Vanguardia.

Инцидент произошел на государственной автомагистрали Сальтильо — Монтеррей. В результате происшествия пострадали 15 человек, о погибших информации к настоящему моменту нет, пишет 360tv.ru

Впоследствии мексиканская полиция уточнила, что из-за крупного ДТП была открыта дополнительная бесплатная трасса Мти — Сальтильо в направлении Монтеррея.