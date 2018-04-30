Китайцы готовят замену Android на случай американских санкций

Китайский производитель техники Huawei придумывает свою операционную систему для замены Android. Об этом пишет SCMP со ссылкой на собственные источники.

Собеседник газеты уточняет, что о разработке операционной системы компания начала размышлять еще в 2012 году, когда американские спецслужбы начали предъявлять претензии к телекоммуникационным системам Китая. Дополнительным фактором стала торговая война между двумя странами.

Китай опасается, что Америка может запретить использовать Android на территории страны, и тогда в ход пойдет, новая ОС.

Как пишет 360tv.ru, система уже создана, но пока нестабильна. Официально компания Huawei пока не подтвердила работу.