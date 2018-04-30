В Украине прошли гонки улиток

В воскресенье, 29 апреля, в селе Раково Закарпатской области прошли гонки улиток, сообщает Mukachevo.net.

Организаторы утверждают, что это первые гонки улиток в Украине.

Соревнования провели на эко-ферме, где оборудовали стадион с беговой дорожкой длиной 35 см. В первых соревнованиях приняло участие восемь участников.

Первое место заняла улитка Лолита, которая преодолела дистанцию за 27 минут. Второе место – улитка Игорь с результатом 44 минуты. Бронзу завоевала улитка Оля, которая шла в финишу 1 час 14 минут, пишет nv.ua

"Имена участников и победителей войдут в историю", - отметил эксперт по туризму Федор Шандор.

Напомним, что Украина бьет рекорды по экспорту живых улиток в ЕС.