Космический аппарат Rosetta снял завораживающий "снегопад" на поверхности кометы

Пользователь Twitter сделал из фотографий Европейского космического агенства (ESA) с поверхности кометы Чурюмова-Герасименко анимацию. Получилось завораживающе.

Космическая станция Rosetta упала на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко еще в 2016 году, но ученые ESA продолжают работать с полученными материалами и публикуют новые снимки.

Как сообщает издание Gizmodo, фотографии, которые landru79 использовал для анимации были сделаны 1 марта 2016 года, тогда станция пролетала мимо кометы.

"Снег" в кадре может быть пылью с кометы, или помехами от космических частиц.

landru79 сделал еще одну анимацию, в которой выровнял фотографии по звездам.