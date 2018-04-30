NASA опубликовало новый снимок гигантского урагана на Юпитере

NASA опубликовало новый снимок гигантского урагана на Юпитере, который был сделан автоматической станцией Юнона 1 апреля во время 12 сближения с газовым гигантом Солнечной системы.

Изображение с улучшенной цветопередачей состоит из трех отдельных снимков, сделанных на 1 апреля.

Фото были сделаны на расстоянии от почти 25 до 49 тыс. километров.

Большое красное пятно – ураган на Юпитере шириной 16 тыс. километров, который наблюдается с 1830 года, а его существование на планете предполагалось еще 350 лет назад, пишет nv.ua

Юнона была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers. Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года.