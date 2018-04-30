Макрон опубликовал видео, как звонит Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон разместил на своей странице в твиттере короткое видео из самолета, в ходе которого он перед вылетом в Австралию звонит президенту России Владимиру Путину для обсуждения иранского досье.

"Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии", — написал в твиттере президент Франции на французском и английском языках.

Макрон опубликовал также видео из самолета перед вылетом в Австралию, на котором он звонит Путину, пишет РИА Новости

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил по телефону с Макроном ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном. Согласно сообщению, Макрон проинформировал Путина об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.