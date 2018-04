Кошка по кличке Пеппер сбежала от хозяина или хозяйки в момент прохождения регистрации на рейс до Китая. Ему или ей (пол не уточняется) пришлось улететь без своего питомца.

Полиция аэропорта в течение недели отчитывалась в твиттере об успехах и неудачах в поимке кошки.

"Кошку Пеппер, потерянную 20 апреля в четвертом терминале, удалось обнаружить. Полиция аэропорта пытается спасти ее. Мы разместили безопасные ловушки в надежде, что сможем вернуть Пеппер владельцу".

​"Пеппер до сих пор ускользает от нас в четвертом терминале аэропорта JFK, но выглядит здоровой. Офицеры продолжают попытки спасти Пеппер и вернуть владельцу".

В итоге они воспользовались помощью подруги владельца животного Нуань Ланг, которая обратилась к питомцу по-китайски. Судя по всему, кошка узнала девушку и согласилась выйти из своего убежища, пишет РИА Новости

"Она стала "кричать" на меня: мол, где ты была? Похоже, она ждала меня", — рассказала Нуань New York Daily News.

Кошку удалось заманить в корзинку для переноски животных. Офицер полиции Камил Джуман, руководивший поисками, обмотал верхнюю часть скотчем. "Мы не собираемся потерять ее снова", — отметил он.

​"Полиция аэропорта спасла кошку Пеппер в четвертом терминале JFK. Камил Джуман (на переднем плане слева. — Прим. ред.) возглавлял операцию, которая включала привлечение друга владельца Пеппер Нуань Ланг (на переднем плане справа. — Прим. ред.)".







Pepper still remains elusive in JFK Airport's Terminal 4 but, Pepper appears healthy. #PAPD police officers are continuing their efforts to rescue Pepper and return to her owner. Officers have been leaving food for Pepper in the areas of her sightings. #PAPDPROTECTSNYNJ pic.twitter.com/owuBgCLq3b